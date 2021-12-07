Два новичка в сборной

Александр Петраков вызовет в сборную Украины двух новичков. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

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В январе делегация УАФ будет подавать заявки на получение британских виз. В расширенный список сине-желтой команды попали 36 футболистов. Среди них будут дебютанты. Один из них будет вундеркинд Шахтера Михаил Мудрик, недавно получивший овации стадиона Реала.

Неожиданным стало появление одного из лидеров Днепра-1 Алексея Гуцуляка.

В сезоне-2021/2022 Мудрик отыграл за Шахтер 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал аж 9 ассистов.

Гуцуляк в футболке Днепра-1 провел 14 встреч во всех турнирах, в которых наколотил 4 гола и сделал одну результативную передачу на партнера по команде.

Украина продолжает борьбу за ЧМ-2022

Подопечные Петракова 24-го марта попытаются переиграть Шотландию. Победа над британцами позволит "сине-желтым" продолжить свой путь в плей-офф отбора чемпионата мира-2022.

Если украинцам удастся праздновать победу, то следующим соперником команды станет победитель пары Уэльс – Австрия. Поединок состоится 29-го марта.

Напомним, что Украина вышла в плей-офф отбора со второго места группы D. Футболисты Петракова в групповом раунде набрали 12 очков, уступив лишь Франции.