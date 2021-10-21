Матч "Спартак" – "Лестер" состоялся в Москве в среду, 20 октября. В Украине этот матч транслировался на платформе Мегого. Комментировал этот матч Сергей Лукьяненко.

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В начале трансляции он выразил свое отношение к России как гражданин Украины.

"Москва – столица страны-агрессора, страны-оккупанта. Страны, которая аннексировала у нашей любимой неньки полуостров, которая начала войну на востоке Украины. К сожалению, эта война унесла по подсчетам ООН более 13 тысяч жизней. Как гражданин Украины я сегодня желаю искренне поражения "Спартаку" в поединке с "Лестером". Поскольку спорт не может представлять Россию, страну, которая не может мирно жить со своими соседями. Но как комментатор я постараюсь нейтрально работать на этом поединке", – заявил перед началом матча комментатор.

Стоит добавить, что сам матч закончился поражением "Спартака". Команда выигрывала 2: 0, но после этого пропустила четыре гола от форварда Петсона Дака, который установил новый рекорд Лиги Европы. В итоге матч закончился со счетом 3:4.