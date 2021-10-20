Спартак в этом матче в первом тайме забил два гола. Но уже перед самым перерывом Дака один гол отквитал.

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А в начале второго тайма форвард оформил хет-трик. При этом между первым голом в ворота Спартака и третьим прошло лишь девять минут. Это новый рекорд Лиги Европы на оформление хет-трика. До этого рекорд принадлежал Клаудиу Кешери, забившему три гола в матче за румынскую Стяуа против датского Ольборга 18 сентября 2017 года.

Но на этом Дака не остановился, и на 79-й минуте оформил покер. Это помогло, ведь впоследствии Спартак еще раз отличился. Но для того, чтобы спастись от поражения, этого не хватило.

Лестер побеждает и поднимается на второе место в турнирной таблице, обойдя Спартак. Лидирует в этом квартете польская Легия, за которую выступает украинец Игорь Харатин.

Видеообзор матча Спартак – Лестер