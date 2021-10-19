Украина не финансирует поездки в Россию
О том, что "сине-желтые" не выступят в России, рассказал президент Федерации плавания Украины Андрей Власков.
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По его словам, Украину должны были представить Романчук и Бухов, но оба пловца отказались от участия в чемпионате Европы.
Мы планировали участвовать в этих соревнованиях, но ограниченной командой, то есть из тех, которые могут бороться за медали. Планировалось, что на чемпионат Европы поедет призер Олимпийских игр Михаил Романчук, а также полуфиналист Владислав Бухов. Но несколько недель назад Романчук по личным причинам отказался от участия в чемпионате. Так же сделал и Бухов,
– рассказал Власков.
Украина планировала выступить в сокращенном составе, ведь спортсмены и делегация не получают государственное финансирование для поездок в Россию. Оплатить участие спортсменов в чемпионате Европы должна была бы федерация.
Вместе с тем, президент федерации плавания заверил, что пропуск чемпионата Европы никаким образом не повлияет на сборную Украины.
В то же время украинская команда, по словам Власкова, решила сосредоточиться на чемпионате мира, который состоится в конце 2021 года.
- Михаил Романчук – чемпион мира и Европы на короткой воде. "Золото" чемпионата мира Михаил выиграл в 2018 году, а победу на чемпионате Европы одержал в 2017-м.
- Предыдущий чемпионат Европы на короткой воде состоялся в 2019 году. Тогда единственную медаль Украине принесла Дарья Зевина. Она завоевала "серебро" на дистанции 200 метров на спине.