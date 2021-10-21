Матч Спартак – Лестер відбувся в Москві у середу, 20 жовтня. В Україні цей матч транслювався на платформі Мегого. Коментував цей матч Сергій Лук'яненко.

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На початку трансляції він висловив своє ставлення до Росії як громадянин України.

"Москва – столиця країни-агресора, країни-окупанта. Країни, яка анексувала в нашої любої неньки півострів, яка розпочала війну на сході України. на жаль ця війна забрала за підрахунками ООН понад 13 тисяч життів. Як громадянин України, я сьогодні бажаю щиро поразки Спартаку в поєдинку з Лестером. Оскільки спорт не може представляти Росію, країну, яка не може мирно жити зі своїми сусідами. Але як коментатор, я постараюся нейтрально працювати на цьому поєдинку", – заявив перед початком матчу коментатор.

Варто додати, що сам матч закінчився поразкою Спартака. Команда вигравала 2:0, але після цього пропустила чотири голи від форварда Петсона Дака, який встановив новий рекорд Ліги Європи. У підсумку матч закінчився з рахунком 3:4.