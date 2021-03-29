Український клуб вийшов у плей-оф чемпіонату Європи
28 березня фінішував відбірковий турнір онлайн Клубного чемпіонату Європи-2021 (European Online Chess Club Cup 2021). Дві українські команди – Greco-Notary і GreenChess – боролися за путівки в плей-оф, але далі пройшла лише одна.
Джерело:24 канал
У клубному чемпіонаті Європи, який називають шаховою "Лігою чемпіонів", традиційно грають найсильніші команди континенту – цього річ їх 90! Карантин практично не вплинув на рівень турніру – як і в попердні роки, тут грає багато яскравих зірок. Тільки нині – в режимі онлайн на платформі Tornelo.
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Greco-Notary йдуть далі
Честь українського клубу Greco-Notary захищають гравці національної збірної та знані професіонали онлайн швидкої гри. І наші шахісти виправдали очікування: Greco-Notary впевнено посіли 1 місце у своїй відбірковій групи Н і вийшли у плей-оф.
Клубний чемпіонат Європи
(European Online Chess Club Cup 2021)
27-31 березня, 90 клубів, три етапи
1 етап – відбірковий етап:
результати Greco-Notary в групі Н
- 1 тур. Greco-Notary – Canakkale TSK (Туреччина) – 4:0
- 2 тур. Greco-Notary – SV 1930 Hockenheim (Німеччина) – 2,5:1,5
- 3 тур. Vugar Gashimov (Азербайджан) – Greco-Notary – 1:3
- 4 тур. Greco-Notary – KSK Rochade Eupen (Бельгія) – 3,5:0,5
- 5 тур. SK Doppelbauer Kiel (Німеччина) – Greco-Notary – 1,5:2,5
- 6 тур. Greco-Notary – Bronshoj Skakforening (Данія) – 4:0
- 7 тур. Echiquier de Franconville (Франція) – Greco-Notary – 2:2
- 8 тур. Greco-Notary – SK Prakovce (Словаччина) – 3:1
- 9 тур. Snieres le Grand Echiquier B (Франція) – Greco-Notary – 1:3
Поки "зелені"
Виступала в Клубному чемпіонаті Європи ще одна українська команда – Green Chess. Наша молода дружина мала 6-й рейтинг у відбірковій групі А (загалом – 54-й на турнірі) і в підсумку посіла 6 місце. Хлопці відпрацювали на "своє" місце, отримали гарний досвід – чекаємо наступні їхні старти.
Що далі?
Greco-Notary пробився до плей-оф, де 18 команд поділені на "три групи по шість" розіграють 9 путівок у фінал. Суперники української команди, як і загальні розклади, поки не оприлюднені, бо ще триває античітерська перевірка.
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