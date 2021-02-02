Столичный Kyiv Chess Club во второй раз подряд выиграл Мировую Клубную Лигу онлайн, а киевлянка Юлия Осьмак стала чемпионкой Техасского университета.

Источник: 24 канал

В эти выходные Kyiv Chess Club повторил прошлогодний успех и вновь стал победителем престижной мировой Клубной Лиги. В финале украинцы переиграли сильный турецкий Batubey Chess Club – 2:0. (По регламенту, матчи состоят из двух этапов – быстрые шахматы и блиц.)

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СПРАВКА

Kyiv Chess Club – победитель Всемирной Клубной Лиги-2020 и 2021, чемпион Украины-2018 (классика) и 2019 (блиц и рапид), серебряный призер чемпионата Украины-2019 (классика). Женская команда – серебряный призер Кубка Европы-2019.

Члены Kyiv Chess Club: чемпионы мира Анна и Мария Музычук, Анна Ушенина, Руслан Пономарев, Владимир Баклан (в составе сборной Украины), олимпийский чемпион Захар Ефименко, серебряный призер Олимпиады Юлия Осьмак. Всего за клуб выступают более 20-ти гроссмейстеров. Президент – Павел Куфтырев.



Kyiv Chess Club

Схема розыгрыша Мировой Клубной Лиги году была очень непростой для команд-участниц. Сначала – большой отборочный турнир, в котором 36 клубов из 5-ти континентов боролись за 16 путевок в плейофф. Kyiv Chess Club выиграл 6 матчей, 1 завершил вничью и занял первое место.

Далее на пути к общей победе украинский клуб одолел по очереди:

1/8 – SK Sarayevo (Босния и Герцеговина)

1/4 – University of Sydney Chess Club (Австралия)

Полуфинал – Politika Chess Club (Сербия)

Финал – Batubey Chess Club (Турция)

Что такое Мировая Клубная Лига?

Шахматный онлайн турнир, который проходит на игровой платформе chess.com (имеет более 1 миллиона игроков). Клубы соревнуются в двух дивизионах – А (элитный) и B. Kyiv Chess Club является двукратным чемпионом дивизиона А.

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Финальный матч складывался непросто для нашей команды, – рассказал в комментарии 24 канала игрок и менеджер Kyiv Chess Club Владимир Баклан. – В первом поединке по быстрым шахматам соперники вели в счете 10,5: 6,5! Еще одно очко – и турки праздновали бы успех. Но ребята собрались и выдали 5 побед подряд! 11,5:10,5 в нашу пользу! А во втором поединке в блиц мы уже не оставили оппонентам ни единого шанса – 17,5: 12,5.

"Это уже не первый выдающийся успех киевских шахмат, – продолжает Баклан. – И в то же время мне регулярно задают вопрос, на который неудобно отвечать: "А где находится помещение киевского шахматного клуба?" За свою долгую карьеру профессионального игрока я побывал во многих европейских столицах – и везде есть муниципальные шахматные клубы. Очень надеюсь, что успехи киевских маэстро привлекут внимание городских властей, и мы наконец выйдем из виртуального "подполья".

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Юлия Осьмак

На следующий день после триумфа Kyiv Chess Club в Мировые Лиге отличилась – уже в личном зачете – шахматистка этого клуба Юлия Осьмак. Киевлянка стала чемпионкой Техасского университета (США) в онлайн турнире Texas Collegiate Rapid Championship.

Это второй подряд серьезный успех нашей юной звезды. Буквально три недели назад Осьмак блестяще выиграла престижный женский онлайн турнир 11th Sharjah International Cup, в котором соревновались 483 участника. Кстати, второй там стала еще одна украинка – львовянка Наталья Букса.