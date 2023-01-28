Беспринципные слабаки: призер Токио-2020 Горуна разнес скандальное заявление МОК о допуске россиян
Источник:Фейсбук Станислава Горуны
Международный олимпийский комитет продолжает занимать "страусиную позицию". Чиновники закрыли глаза на вопиющие преступления России в Украине и решили разрешить спортсменам из страны-террориста выступать на международных соревнованиях.
Российские войска с начала полномасштабной агрессии убили около 200 украинских спортсменов. Полностью или частично разрушены более 110 спортивных объектов. Однако для Международного олимпийского комитета это не причина ставить шлагбаум перед представителями спорта государства-террориста.
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В своем последнем заявлении комитет решил допустить спортсменов из России и Белоруси к международным состязаниям, правда, с некоторыми ограничениями.
Горуна: МОК – беспринципные слабаки
На позорное решение МОК отреагировал бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Станислав Горуна. Украинский каратист отметил беспозвоночность чиновников комитета.
"Не прошло и 11 месяцев войны, изменившей глобальную расстановку сил, структуру безопасности мира, перестройку крупнейших экономик, как МОК определился наконец с позицией по отношению к россиянам. Им запрещено выступать под российским говневым флагом, зато можно под нейтральным.
Это все. Расходимся. Международный олимпийский комитет возглавляют беспринципные слабаки", – написал Горуна в своем Facebook.Важно! На скандальное решение МОК отреагировал министр молодежи и спорта Украины и президент НОК Вадим Гутцайт. В частности, он отметил, что Украина готова к крайним шагам в случае допуска спортсменов из государств, ведущих нескрываемую агрессию.
Отметим, что МОК решил разделить россиян на "хороших" и "плохих". "Хороших" россиян, не поддерживающих войну, будут допускать к соревнованиям. Каким образом комитет будет определять – неизвестно.
Условия допуска россиян согласно заявлению МОК
- Спортсмены могут участвовать только как "нейтральные атлеты", и никоим образом не представлять свое государство или какую-либо другую организацию в своей стране.
- Только спортсмены, полностью уважающие Олимпийскую хартию, будут участвовать. Это те, кто не действовал против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине.
- Также полностью соблюдаются Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.