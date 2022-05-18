Украинский голкипер Реала Лунин выдал лучший сейв тура в Ла Лиге
Источник:ютуб-канал Ла Лиги
Андрей Лунин вполне воспользовался редким шансом в футболке Реала. Украинский голкипер выдал отличный матч против Кадиса.
Еще одно отличие для украинца
23-летний вратарь стал настоящим героем "Королевского клуба" в 37 туре против Кадиса. Андрей Лунин спас Реал от позорного поражения на выезде. Благодаря усилиям украинца "сливочные" расписали мировую со счетом 1:1.
К теме Лунин вошел в символическую сборную недели Ла Лиги
Поединок против Кадиса стал для Лунина вторым в футболке Реала в испанской Ла Лиге. Таким шансом Андрей воспользовался всеми 100%.
Украинец стал лучшим игроком в составе Реала, вошел в символическую сборную тура испанского чемпионата, а теперь еще и сейв Лунина победил в топ-5 лучших сейвов тура.
Украинский голкипер потянул выстрел соперника в дальний угол ворот. Лунин кончиками пальцев перевел мяч на угловой для Кадиса.
Топ-5 лучших сейвов тура
- Андрей Лунин (Реал)
- Херомино Рулья (Вильярреал)
- Яссин Буну (Севилья)
- Алехандро Примо (Леванте)
- Серхио Эррера Пирон (Осасуна)
Напомним, что на 61-й минуте в матче против Кадиса Лунина в свои владения привез пенальти. Но уже через несколько секунд реабилитировался в глазах болельщиков мадрида. Андрей угадал направление удара и потянул 11-метровое от Альваро Негредо.
Как ранее анонсировал главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти, в последнем туре против Бетиса (20 мая) место в рамке ворот займет бельгиец Тибо Куртуа.
Статистика Лунина в сезоне-2021/2022
- В нынешнем сезоне Лунин отыграл всего четыре поединка, в которых пропустил четыре гола. Два из этих матчей были сыграны в Кубке Испании.
- Свой дебютный матч в испанской элите провел только в 36 туре против мадридского Атлетика. К сожалению, реализуемый пенальти от Янника Карраско испортил поединок для Лунина. Атлетико минимально обыграл Реал (1:0).
- Лунин не прочь покинуть мадридскую команду ради игровой практики. Речь идет об аренде. Контракт Андрея с Реалом рассчитан до конца июня 2024 года.