Украинский голкипер Реала Лунин выдал лучший сейв тура в Ла Лиге

Андрей Лунин вполне воспользовался редким шансом в футболке Реала. Украинский голкипер выдал отличный матч против Кадиса.

Еще одно отличие для украинца

23-летний вратарь стал настоящим героем "Королевского клуба" в 37 туре против Кадиса. Андрей Лунин спас Реал от позорного поражения на выезде. Благодаря усилиям украинца "сливочные" расписали мировую со счетом 1:1.

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Поединок против Кадиса стал для Лунина вторым в футболке Реала в испанской Ла Лиге. Таким шансом Андрей воспользовался всеми 100%.

Украинец стал лучшим игроком в составе Реала, вошел в символическую сборную тура испанского чемпионата, а теперь еще и сейв Лунина победил в топ-5 лучших сейвов тура.

Украинский голкипер потянул выстрел соперника в дальний угол ворот. Лунин кончиками пальцев перевел мяч на угловой для Кадиса.

Топ-5 лучших сейвов тура

Андрей Лунин (Реал) Херомино Рулья (Вильярреал) Яссин Буну (Севилья) Алехандро Примо (Леванте) Серхио Эррера Пирон (Осасуна)

Видеообзор лучших сэйвов голкиперов 37-го тура Ла Лиги смотрите по ссылке.

Напомним, что на 61-й минуте в матче против Кадиса Лунина в свои владения привез пенальти. Но уже через несколько секунд реабилитировался в глазах болельщиков мадрида. Андрей угадал направление удара и потянул 11-метровое от Альваро Негредо.

Как ранее анонсировал главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти, в последнем туре против Бетиса (20 мая) место в рамке ворот займет бельгиец Тибо Куртуа.

Статистика Лунина в сезоне-2021/2022