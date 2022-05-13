Возможность сохранить свои ворота "сухими"

Еще за несколько туров до окончания сезона Реал оформил досрочное чемпионство в Ла Лиге. Поэтому главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти может спокойно делать ротации, "золото" у них уже никто не отнимет.

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Такое развитие событий было на руку не только команде, но и украинскому голкиперу Андрею Лунину. В матче с Атлетико украинец провел свой дебютный поединок в футболке Реала в испанском чемпионате. Теперь Лунин получит еще один шанс.

Андрей будет защищать ворота в выездном матче против Кадиса. В последнем туре лиги место в рамке ворот бельгиец Тибо Куртуа. Итальянский специалист позволит сыграть сразу двум голкиперам.

В последней встрече "Королевский клуб" разбил Леванте, отгрузив шесть голов (6:0).

Реал с 84 баллами лидирует в Ла Лиге, опережая ближайшего соперника Барселону на 12 очков. Впереди подопечных Анчелотти ждет еще финал в Лиге чемпионов, где мадридцы поборются за трофей против Ливерпуля (28 мая).

Кадис с 35 очками идет вблизи зоны вылета – только 17 место среди 20 клубов.

Бетис двигается гораздо лучше. Команда проходит в зоне группового раунда Лиги Европы, имея в своем активе 61 пункт.

Карьера Лунина в Реале