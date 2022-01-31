Украинский или английский

После тренировки на Олимпиаде российские журналисты решили задать несколько вопросов Шмуратко. Но он их удивил, когда на вопрос на русском языке начал отвечать на английском.

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"На этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском языках. Здорово, что сборная Украины будет участвовать в командном турнире. Рады представлять свою страну, постараемся сделать свою работу как можно лучше. Почему я говорю на английском языке? Как вы знаете, я все делаю, чтобы быть здесь. Я спортсмен и вся моя работа – на льду", – сказал Шмуратко.

Следует отметить, что во время Олимпиады украинская и российские команды по фигурному катанию будут сидеть рядом. Почему организаторы их разместили именно так – неизвестно.

А после рекомендации украинским спортсменам избегать россиян на Олимпиаде, в России разразился скандал. Там даже обратились в Международный олимпийский комитет на этот счет. Но в МОК им ответили, что ничего противоправного в такой рекомендации нет.

Что касается языка общения украинских спортсменов, то этот вопрос поднялся на Евро-2020, когда украинские футболисты интервью и комментарии давали на русском языке. Это вызвало негодование у болельщиков. И в дальнейшем многие из них в общении с прессой перешли именно на украинский язык.