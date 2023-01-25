Обладатель титула WBC Continental Americas Сергей Богачук считает, что Василий Ломаченко не хочет оскорбить своих поклонников, исповедующих "российские ценности". По мнению боксера, Лома должен был давно определиться и четко выразить свою позицию.

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Богачук: У Ломаченко очень странная позиция

"Если бы я этого человека знал ближе... Мое мнение, что у него и с этой стороны есть друзья, и с другой. Фанаты там и здесь. Он не может определиться. Он уже должен определиться, когда началась эта ситуация. Я не знаю его как человека.Если бы я с ним пообщался, знал бы его как человека и личность, тогда мог бы что-то говорить. А так я не знаю, какие там обстоятельства, какая позиция вообще.

Может, он за Украину, но боится сказать об этом, чтобы не обидеть кого-то с той стороны. Представления не имею, что у него в голове. Странная, очень странная позиция. Когда началась война, это очень странная позиция", – резюмировал боксер.

По мнению Богачука, Ломаченко нужно брать пример со своего кума Усика, который четко высказался в первые дни войны.

Сейчас нужно четко определиться, как это сделал Усик. Он молодец в этом отношении. Он конкретно определился за Украину,

– сказал Богачук.

Напомним, что из-за ряда провокативных заявлений, Рух ЧЕСТНО внес Василия Ломаченко в список госпредателей. Последней каплей стал пост в Instagram с проповедью митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата.

Важно! 27 января Сергей Богачук будет защищать чемпионское звание WBC Continental Americas. Соперником украинца будет американец с ямайскими корнями Натаниэль Галлимор.