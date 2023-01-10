Сергей Богачук будет защищать чемпионское звание WBC Continental Americas, полученное в предыдущем бою против Аарона Коули. Украинский боксер отправил соперника в нокаут левым хуком уже во втором раунде в ночь с 3 на 4 ноября 2022 года. Этот бой состоялся в Монтебелло, где запланирован и бой против Натаниэля Галлимора.

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Для Богачука это будет 23-й бой на профессиональном ринге. Он 21 раз побеждал соперников, всех – досрочно. Единственное поражение было в бою против американца Брэндона Адамса, отобравшего в свое время у украинца чемпионское звание WBC Continental Americas. Но потом оставил его вакантным, поэтому Богачук и дрался за него в бою против Коули.