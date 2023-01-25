Володар титулу WBC Continental Americas Сергій Богачук вважає, що Василь Ломаченко не хоче образити своїх прихильників, які сповідують "російські цінності". На думку боксера, Лома мав давно визначитися і чітко висловити свою позицію.

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Богачук: У Ломаченка дуже дивна позиція

"Якби я цю людину знав ближче... Моя думка, що у нього і з цього боку є друзі, і з іншого. Фанати там і тут. Він не може визначитися. Він вже мав визначитися, коли почалася ця ситуація. Я не знаю його як людину. Якби я з ним поспілкувався, знав би його як людину і особистість, тоді міг би щось говорити. А так я не знаю, які там обставини, яка позиція взагалі.

Можливо, він за Україну, але боїться сказати про це, щоб не образити когось із того боку. Уявлення не маю, що в нього в голові. Дивна, дуже дивна позиція. Коли розпочалася війна, це дуже дивна позиція”, – резюмував боксер.

На думку Богачука, Ломаченку потрібно брати приклад зі свого кума Усика, який чітко висловився в перші дні війни.

Зараз потрібно чітко визначитися, як це зробив Усик. Він молодець у цьому плані. Він конкретно визначився за Україну,

– сказав Богачук.

Нагадаємо, що через низку провокативних заяв, Рух ЧЕСНО вніс Василя Ломаченка до списку держзрадників. Останньою краплею став пост в Instagram з проповіддю митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ Московського патріархату.

Важливо! 27 січня Сергій Богачук захищатиме чемпіонське звання WBC Continental Americas. Суперником українця буде американець з ямайським корінням Натаніель Галлімор.