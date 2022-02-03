Украинский боец критически отреагировал на запрет фото с российскими спортсменами

Министерство молодежи и спорта Украины рекомендовало спортсменам избегать совместных фотографий с россиянами на Олимпиаде-2022. Но не все спортсмены такое решение приняли с энтузиазмом.

Одним из таких стал украинский боец UFC Денис Бондарь, который готовится к дебютному бою в промоушене.

В то же время Россия – это страна, с которой мы воюем, – Гутцайт о рекомендациях украинцам на Олимпиаде-2022

"Это все длится очень долгий период, и мы спортсмены прекрасно понимаем. Сейчас я нахожусь в Америке, но здесь много ребят из России и других стран. Все со всеми общаются, помогают друг другу. Если слышат русскую речь, то подходят и что-то советуют или пытаются помочь, поэтому я думаю, что все спортсмены все понимают, а на то, что происходит там наверху, мы повлиять не можем. Они что-то кому-то советуют, но не понимают, что жить нам. Мы друг с другом соревнуемся и все друг друга уважаем. Я считаю, что это главное", – убежден Денис Бондарь.

Напомним, что:

Украинским спортсменам на Олимпийских играх рекомендовали избегать любых контактов с представителями Олимпийского комитета России.

Такое решение поддержало немало украинских тренеров, в том числе Мирон Маркевич и Дмитрий Сосновский.

Зато такая рекомендация возмутила россиян, которые решили обратиться из-за этого в Международный олимпийский комитет. Но МОК не выявил никаких нарушений в такой рекомендации.

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине официально стартует 4 февраля. Уже 2 февраля состоялись первые соревнования. Продлится она до 20 февраля.

Денис Бондарь свой дебютный поединок в UFC проведет в ночь на 6 февраля. Его бой с канадцем Малкольмом Гордоном откроет турнир UFC Vegas 47.