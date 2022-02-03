Одним з таких став український боєць UFC Денис Бондар, який готується до дебютного бою в промоушені.

Водночас Росія – це країна, з якою ми воюємо, – Гутцайт про рекомендації українцям на Олімпіаді-2022

"Це все триває дуже довгий період, і ми спортсмени прекрасно розуміємо. Зараз я перебуваю в Америці, але тут багато хлопців із Росії та інших країн. Всі з усіма спілкуються, допомагають один одному. Якщо чують російську мову, то підходять і щось радять або намагаються допомогти, тому я думаю, що всі спортсмени все розуміють, а на те, що відбувається там нагорі, ми вплинути не можемо. Вони щось комусь радять, але не розуміють, що жити нам. Ми один з одним змагаємось і всі один одного поважаємо. Я вважаю, що це головне", – переконаний Денис Бондар.

Нагадаємо,

Українським спортсменам на Олімпійських іграх рекомендували уникати будь-яких контактів з представниками Олімпійського комітету Росії.

Таке рішення підтримало чимало українських тренерів, у тому числі Мирон Маркевич та Дмитро Сосновський.

Натомість така рекомендація обурила росіян, які вирішили звернутися через це до Міжнародного олімпійського комітету. Але МОК не виявив жодних порушень в такій рекомендації.

Зимова Олімпіада-2022 в Пекіні офіційно стартує 4 лютого. Вже 2 лютого відбулися перші змагання. Триватиме вона до 20 лютого.

Денис Бондар свій дебютний поєдинок в UFC проведе у ніч на 6 лютого. Його бій з канадцем Малкольмом Гордоном відкриє турнір UFC Vegas 47.