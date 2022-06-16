Украинские фигуристы украсили обложку французского журнала: все средства пойдут украинцам
Источник:сайт Patinage Magazine
Ведущие украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин попали в новый выпуск французского журнала "Patinage Magazine". Французы выразили поддержку Украине.
Выразили солидарность украинцам
Французский журнал о фигурном катании решил привлечь внимание к войне в Украине и таким образом выразить свою поддержку нашей стране и спортсменам. Украинский дуэт украсил обложку 166-го выпуска журнала "Patinage Magazine".
Стоит прочитать Думали не о соревнованиях, а о том, как остаться в живых, – Ляхова об ужасном 24 февраля
Но это еще не все. Это благотворительность от французского издания. Все вырученные от продажи журнала средства пойдут на нужды украинских фигуристов, которые из-за российской агрессии были вынуждены покинуть родные дома. Для большинства с ним временным убежищем стали иностранные страны.
Французы выразили свою солидарность украинцам, ежедневно страдающим от врага, но мужественно продолжающим стоять в войне против России.
24 французских города стали побратимами украинских городов, мы продемонстрируем им импульс солидарности, чтобы сделать эту кампанию успешной,
– говорится на сайте журнала.
Также издание планирует выпустить фотографии с украинскими фигуристами, которые пойдут на благотворительный аукцион.
Назарова и Никитин на обложке журнала / Фото с официального сайта издания
Выступление украинцев на ЧМ, которое доводит до слез
- Назарова и Никитин представляли Украину на чемпионате мира в Монпелье. Дуэт смог выбраться из-под обстрелов в Харькове. Из-за войны пара не смогла как следует подготовиться к престижному старту.
- Однако даже это не помешало нашим фигуристам, без костюмов в тренировочных футболках, сорвать овации французских трибун. Зрители стоя аплодировали украинцам.
- Фигуристы из Украины выступили под мелодию "1944", с которой Джамала победила на Евровидении. В конце выступления пара станцевала во вставку "Ой в лугу красная калина", которую исполнил вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк.
- Первоначально второй части выступления в мелодии выступления украинцев были встроены слова Владимира Зеленского. Президент Украины своим обращением призвал к борьбе и защите страны.
- Но организаторы соревнований запретили украинской команде добавлять эти слова в музыкальное сопровождение своего выступления.