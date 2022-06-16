Ляхова: Пытались быстро сбежать из Сум

Самая легкоатлетка является уроженкой луганской области, но полномасштабное вторжение встретило ее в Сумах, которое тоже граничит с российской границей. Ольга Ляхова рассказала о том ужасном утре, которое навсегда изменило жизнь всех украинцев.

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Ляхова вместе с семьей пыталась как можно быстрее покинуть город, чтобы вывести маленькую дочь в безопасное место. Ольга призналась, что в тот момент в бомбоубежище у нее даже не приходили мысли о предстоящих соревнованиях.

Я проснулась 24 февраля и прочла новость, что почти вся Украина подверглась бомбардировкам со стороны России. Мы собрали все свои чемоданы и пытались быстро убежать из Сум, поскольку они очень близки к российской границе. В моем городе каждый день звучали воздушные тревоги. Мы каждый день скрывались в бомбоубежищах. Мы думали не о соревновании, а только о том, чтобы остаться в живых,

– рассказала легкоатлетка.

Во время войны у Ляховой умерла бабушка

К сожалению, война унесла жизни родного человека бегунья. В середине марта Ляхова сообщила ужасную новость – у нее умерла бабушка, которая до последнего оставалась в родном Рубежном Луганской области. Связь с женщиной оборвалась еще 9 марта, а о смерти Ольга узнала от соседки.

Вероятно, что смерть бабушки легкоатлетки после массового пожара в домах, вспыхнувшая в результате обстрелов захватчиков. Точная причина смерти женщины не была названа. Из-за непрекращающихся постоянных обстрелов Ляхова даже не смогла приехать, чтобы попрощаться с бабушкой, за что попросила у нее прощения.

Интересно! В середине мая Ольга Ляхова одержала первую победу после декрета. В итальянском Савоно легкоатлетка торжествовала на дистанции 800 метров. Украинка установила новый рекорд турнира. Свое "золото" Ляхова посвятила родной Украине.