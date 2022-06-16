Висловили солідарність українцям
Французький журнал про фігурне катання вирішив привернути увагу до війни в Україні та таким чином висловити свою підтримку нашій країні та спортсменам. Український дует прикрасив обкладинку 166-го випуску журналу "Patinage Magazine".
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Але на цьому ще не все. Це благодійність від французького видання. Усі виручені від продажу журналу кошти підуть на потреби українських фігуристів, які через російську агресії були змушені покинути рідні домівки. Для більшості із ним тимчасовим прихистком стали іноземні країни.
Французи висловили свою солідарність українцям, які щодня потерпають від ворога, але мужньо продовжують стояти у війні проти Росії.
24 французькі міста стали побратимами українських міст, ми продемонструємо їм імпульс солідарності, щоб зробити цю кампанію успішною,
– йдеться на сайті журналу.
Також це видання планує випустити фотографії з українськими фігуристами, які підуть на благодійний аукціон.
Назарова та Нікітін на обкладинці журналу / Фото з офіційного сайту видання
Виступ українців на ЧС, який доводить до сліз
- Назарова та Нікітін представляли Україну на чемпіонаті світу у Монпельє. Дует зміг вибратись з-під обстрілів у Харкові. Через війну пара не змогла як слід підготуватись до престижного старту.
- Однак навіть це не завадило нашим фігуристам, які без костюмів у тренувальних футболках, зірвати овації французьких трибун. Глядачі стоячи аплодували українцям.
- Фігуристи з України виступили під мелодію "1944", з якою Джамала перемогла на Євробаченні. Вкінці виступу пара станцювала під вставку "Ой у лузі червона калина", яку виконав вокаліст групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк.
- Спочатку другої частини виступу у мелодії виступу українців були вбудовані слова Володимира Зеленського. Президент України своїм зверненням закликав до боротьби та захисту країни.
- Але організатори змагань заборонили українській команді додавати ці слова у музичний супровід свого виступу.