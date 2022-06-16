Висловили солідарність українцям

Французький журнал про фігурне катання вирішив привернути увагу до війни в Україні та таким чином висловити свою підтримку нашій країні та спортсменам. Український дует прикрасив обкладинку 166-го випуску журналу "Patinage Magazine".

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Але на цьому ще не все. Це благодійність від французького видання. Усі виручені від продажу журналу кошти підуть на потреби українських фігуристів, які через російську агресії були змушені покинути рідні домівки. Для більшості із ним тимчасовим прихистком стали іноземні країни.

Французи висловили свою солідарність українцям, які щодня потерпають від ворога, але мужньо продовжують стояти у війні проти Росії.

24 французькі міста стали побратимами українських міст, ми продемонструємо їм імпульс солідарності, щоб зробити цю кампанію успішною,

– йдеться на сайті журналу.

Також це видання планує випустити фотографії з українськими фігуристами, які підуть на благодійний аукціон.



Назарова та Нікітін на обкладинці журналу / Фото з офіційного сайту видання

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