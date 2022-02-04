Украинские фанаты поддержали сборную по футзалу после поражения от России на Евро-2022
Сборная Украины по футзалу не смогла остановить Россию в полуфинале Евро-2022. Болельщики отметили игру "сине-желтых" и поддержали ребят после поражения.
Реакция Украины на поражение сборной
К сожалению, подопечные Александра Косенко не смогли пробиться в финал чемпионата Европы-2022. Украина проиграла России со счетом 2:3. Голами в сине-желтой футболке отличились Евгений Серый и Даниил Абакшин, сообщает 24 канал.
Подробнее Украина обидно проиграла России и будет соревноваться за 3 место Евро-2022 по футзалу
Украинские болельщики поддержали футзалистов после поражения в полуфинале. Конечно, были фанаты, которые написали негативные комментарии, но положительных отзывов значительно больше.
Украинцы отметили игру "сине-желтых" и удачу, которая в этот день была на стороне соперника.
- "Молодые ребята, за вас совсем не стыдно! Вы – лучшие! Спортивное счастье сегодня было на стороне красных"
- "Ребята боролись достойно! Это игра! Есть победители, а есть проигравшие! Молодцы!
- "Молодцы. Но... Две ошибки за игру решили все. Успехов в игре за бронзу".
- "Это достойный результат. Дай Баг забрать третью позицию. По игре красным не уступили. Команда молодая, победы впереди. Удачи!"
- "Спасибо за замечательную игру!!! За невероятную самоотдачу! За борьбу! Вы герои! К сожалению, немного не хватало везения…Отдельная благодарность болельщикам в Амстердаме!!!"
Также украинские фанаты отметили поехавших в Нидерланды земляков, которые поддержали футзалистов сборной с трибун. Они на протяжении всех 40 минут чистого времени горячо кричали и мотивировали подопечных Косенко идти вперед.
Фанаты Украины в Нидерландах: смотрите видео
Стоит увидеть Фанаты Украины спели легендарную песню "Путин – ху*ло" на матче с Россией в Амстердаме
Поддержка сборной Украины на Евро-2022: смотрите видео
- Сборная Украины будет бороться за 3-е место на Евро-2022. Соперник "сине-желтых" определится в полуфинале Португалия – Испания, который состоится 4 февраля в 21:00.
- Футзалисты Косенко могут сыграть против португальцев, если они проиграют Испании. Напомним, что на стадии группового раунда украинцы минимально проиграли Португалии (1:0).
- Финал и матч за 3 позицию запланирован на 6 февраля в Амстердаме (Нидерланды).