Яркое выступление украинцев

Первую медаль для нашей команды по греко-римской борьбе получил 24 апреля один из лидеров сборной Жан Беленюк. Украинец в поединке за бронзовую медаль одолел немца Максимилиана Кудлу. Схватка закончилась с равным счетом 1-1, но наш борец выиграл за счет того, что заработал последний балл.

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25 апреля украинская копилка пополнилась еще двумя "бронзами" на польской земле. В весовой категории 60 килограммов третье место занял Виктор Петрик, который одолел белоруса Глеба Макаранка (5-1).

Петрик – Макаранка видеообзор

В весе 72 килограмма "бронзу" в Украину везет Максим Евтушенко. Его соперником в бронзовом финале был представитель Польши Роман Пацуркивский. Украинец праздновал "сухую" победу со счетом 11-0.

Евтушенко – Пацуркивский видеообзор

В целом украинская команда по греко-римской борьбе возвращается домой с тремя бронзовыми наградами. В общекомандном зачете украинская сборная по греко-римской борьбе заняла 4 место.