Удачное выступление украинских борцов

Во второй соревновательный день украинская сборная завоевала две награды. Первые медали в копилку нашей команды принесли Камиль Керимов и Игорь Никифорук, которые стали бронзовыми призерами чемпионата Европы.

К теме Украинцы Керимов и Никифорук завоевали для Украины первые медали ЧЕ по борьбе

Уже 21 апреля наши борцы порадовали нас еще двумя наградами. Третью "бронзу" в актив сборной принес Александр Хоцяновский в весе 125 килограммов.

30-летний титулованный борец в четвертьфинале в драматичной схватке проиграл россиянину Сергею Козыреву 9-7. А в бронзовом финале украинцу не сумел дать достойный бой представитель Венгрии Даниэль Лигети. Соперник проиграл Хоцяновскому с "сухим" счетом 5:0.

Хоцяновский – Лигети видеообзор схватки за "бронзу"

Первое "серебро" для Украины

Первую "серебряную" медаль для Украины принес Андрей Джелеп (61 килограмм). В 1/8 финала украинский борец был сильнее македонца Владимира Егорова (7-0). Уже в 1/4 и 1/2 чемпионата Европы Андрей победил борца из Азербайджана Ахмеднаби Гварзатилова (12-9) и грузина Беку Ломтадзе (5-3).

Победная серия Джелепа на польской земле прервалась в финале. Андрей уступил борцу из России Абасгаджи Магомедову 12-2 и стал серебряным призером чемпионата Европы.

Магомедов – Джелеп видеообзор финальной схватки