Удачное выступление украинских борцов
Во второй соревновательный день украинская сборная завоевала две награды. Первые медали в копилку нашей команды принесли Камиль Керимов и Игорь Никифорук, которые стали бронзовыми призерами чемпионата Европы.
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Уже 21 апреля наши борцы порадовали нас еще двумя наградами. Третью "бронзу" в актив сборной принес Александр Хоцяновский в весе 125 килограммов.
30-летний титулованный борец в четвертьфинале в драматичной схватке проиграл россиянину Сергею Козыреву 9-7. А в бронзовом финале украинцу не сумел дать достойный бой представитель Венгрии Даниэль Лигети. Соперник проиграл Хоцяновскому с "сухим" счетом 5:0.
Хоцяновский – Лигети видеообзор схватки за "бронзу"
Первое "серебро" для Украины
Первую "серебряную" медаль для Украины принес Андрей Джелеп (61 килограмм). В 1/8 финала украинский борец был сильнее македонца Владимира Егорова (7-0). Уже в 1/4 и 1/2 чемпионата Европы Андрей победил борца из Азербайджана Ахмеднаби Гварзатилова (12-9) и грузина Беку Ломтадзе (5-3).
Победная серия Джелепа на польской земле прервалась в финале. Андрей уступил борцу из России Абасгаджи Магомедову 12-2 и стал серебряным призером чемпионата Европы.
Магомедов – Джелеп видеообзор финальной схватки
- Украина заняла второе общекомандное место по вольной борьбе среди мужчин на чемпионате Европы в Варшаве. В копилке нашей команды 4 награды – 1 "серебро" и 3 "бронзы".
- 22 апреля наша спортсменка-борец Оксана Ливач поборется за третье место. Ее соперницей станет россиянка Екатерина Полещук. 23-летняя представительница Львовской области в полуфинале проиграла бывшей украинской спортсменке-борцу Марии Стадник (10-4).
- Также на ковер выйдут другие украинские девушки: Мария Винник, Алина Грушина, Ирина Коляденко, Татьяна Рижко и Алла Белинская.