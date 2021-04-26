Яскравий виступ українців
Першу медаль для нашої команди з греко-римської боротьби здобув 24 квітня один із лідерів збірної Жан Беленюк. Українець у поєдинку за бронзову медаль здолав німця Максиміліана Кудлу. Сутичка закінчилася з рівним рахунком 1-1, але наш борець виграв за рахунок того, що заробив останній бал.
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25 квітня українська скарбничка поповнилась ще двома "бронзами" на польській землі. У ваговій категорії 60 кілограмів третє місце посів Віктор Петрик, який здолав білоруса Гліб Макаранка (5-1).
Петрик – Макаранка відеоогляд
У вазі 72 кілограми "бронзу" в Україну везе Максим Євтушенко. Його суперником у бронзовому фіналі був представник Польщі Роман Пацурківський. Українець святкував "суху" перемогу з рахунком 11-0.
Євтушенко – Пацурківский відеоогляд
Загалом українська команда з греко-римської боротьби повертається додому з трьома бронзовими нагородами. У загальнокомандному заліку українська збірна з греко-римської боротьби посіла 4 місце.
- Чоловіча команда з вільної боротьби посіла друге загальнокомандне місце. У скарбничці нашої команди 4 нагороди – 1 "срібло" та 3 "бронзи".
- Жіноча команда виступила ще яскравіше – 2 позиція та 6 медалей. Українки здобули 2 "золота", 1 "срібло" та 3 "бронзи".