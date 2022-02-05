Женщинам купили более теплый комплект формы

На первых двух этапах за Украину бежали женщины – Валентина Семеренко и Юлия Джима. Они пробежали этапы смешанной эстафеты в Пекине в черных комбинезонах.

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Семеренко передает эстафету Джиме / Фото из фейсбука НОК Украины

На третьем и четвертом этапах Украину представили Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Мужчины вышли на старт в привычной сине-желтой форме, которую наша команда представила в 2021 году.

Дмитрий Пидручный / Фото из фейсбука НОК Украины

Главный редактор сайта biathlon.com.ua Евгений Тарасенко объяснил, почему украинцы выступили в разных формах.

Сообщается, что по инициативе главного тренера женской сборной Уроша Велепа девушкам были закуплены более теплые комбинезоны.

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