Женщинам купили более теплый комплект формы
На первых двух этапах за Украину бежали женщины – Валентина Семеренко и Юлия Джима. Они пробежали этапы смешанной эстафеты в Пекине в черных комбинезонах.
К теме Мимо медалей: сборная Украины по биатлону заняла 13-е место в первой гонке на Олимпиаде-2022
Семеренко передает эстафету Джиме / Фото из фейсбука НОК Украины
На третьем и четвертом этапах Украину представили Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Мужчины вышли на старт в привычной сине-желтой форме, которую наша команда представила в 2021 году.
Дмитрий Пидручный / Фото из фейсбука НОК Украины
Главный редактор сайта biathlon.com.ua Евгений Тарасенко объяснил, почему украинцы выступили в разных формах.
Сообщается, что по инициативе главного тренера женской сборной Уроша Велепа девушкам были закуплены более теплые комбинезоны.
Кстати Олимпиада-2022: расписание биатлонных гонок на Играх в Пекине
Биатлонисты соревнуются в сложных условиях
- Следует отметить, что ряд биатлонистов жаловались, что в Пекине очень сложные условия. Спортсменам приходится выступать в мороз и ледяной ветер.
- Об этом в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал биатлонист сборной Украины Богдан Цымбал.
- Первое "золото" в биатлоне досталось сборной Норвегии, которая вырвала победу благодаря Йоханнесу Бё. Франция получила "серебро", а "бронза" досталась представителю Олимпийского комитета России.