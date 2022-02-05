Жінкам купили більш теплий комплект форми
На перших двох етапах за Україну бігли жінки – Валентина Семеренко та Юлія Джима. Вони пробігли свої етапи змішаної естафети у Пекіні у чорних комбінезонах.
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Семеренко передає естафету Джимі / Фото з фейсбуку НОК України
На третьому й четвертому етапах Україну представили Артем Прима й Дмитро Підручний. Чоловіки вийшли на старт у звичній синьо-жовтій формі, яку наша команда представила у 2021 році.
Дмитро Підручний / Фото з фейсбуку НОК України
Головний редактор сайту biathlon.com.ua Євген Тарасенко пояснив, чому українці виступили в різних формах.
Повідомляється, що з ініціативи головного тренера жіночої збірної Уроша Велепця дівчатам було закуплено тепліші комбінезони.
До речі Олімпіада-2022: розклад біатлонних гонок на Іграх у Пекіні
Біатлоністи змагаються у складних умовах
- Варто зауважити, що ряд біатлоністів скаржилися, що в Пекіні надзвичайно складні умови. Спортсменам доводиться виступати за морозу та крижаного вітру.
- Про це в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів біатлоніст збірної України Богдан Цимбал.
- Перше "золото" в біатлоні дісталося збірній Норвегії, яка вирвала перемогу завдяки Йоганнесу Бьо. Франція здобула "срібло", а "бронза" дісталася представника Олімпійського комітету Росії.