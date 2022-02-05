Жінкам купили більш теплий комплект форми

На перших двох етапах за Україну бігли жінки – Валентина Семеренко та Юлія Джима. Вони пробігли свої етапи змішаної естафети у Пекіні у чорних комбінезонах.

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Семеренко передає естафету Джимі / Фото з фейсбуку НОК України

На третьому й четвертому етапах Україну представили Артем Прима й Дмитро Підручний. Чоловіки вийшли на старт у звичній синьо-жовтій формі, яку наша команда представила у 2021 році.



Дмитро Підручний / Фото з фейсбуку НОК України

Головний редактор сайту biathlon.com.ua Євген Тарасенко пояснив, чому українці виступили в різних формах.

Повідомляється, що з ініціативи головного тренера жіночої збірної Уроша Велепця дівчатам було закуплено тепліші комбінезони.

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