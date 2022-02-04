Дебют Цымбала на Олимпиаде-2022

Украинский биатлонист Богдан Цымбал эксклюзивно для сайта 24 канала рассказал об Олимпийской деревне, биатлонном стадионе и невероятном холоде в Китае. Кроме того, Богдан поделился с нами приятным известием с Родины. У спортсмена 3 февраля родился сын. Уверены, что это будет для него дополнительной мотивацией на Олимпиаде.

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Четыре года назад, 3 февраля Богдан Цымбал завоевал свою первую награду на международном уровне. Представитель Сумщины стал третьим в спринтерской гонке на открытом чемпионате Европы среди юниоров.

Богдан со своей первой наградой / Фото из инстаграма Цымбала

За этот олимпийский цикл Богдан добился значительного прогресса. Он не только пробился в основную команду, но и завоевал себе путевку на Олимпиаду-2022.

К слову. В сезоне-2021/2022 Цымбал находится на 49-й позиции в общем зачете. После Олимпийских игр у биатлониста будет возможность улучшить этот показатель, поскольку впереди еще 3 этапа Кубка мира. Прошлый сезон он закончил на 62-м месте.

Как Вам Пекин, успели что-нибудь увидеть?

Все очень интересно, но если бы еще увидеть Пекин. Нам от столицы Китая немного далеко, где-то 200 километров. Мы живем в Олимпийской деревне в Чжанцзякоу. Из аэропорта мы довольно долго добирались сюда. Особо ничего не увидели. Единственное, что я заметил – очень мало машин. Мы ехали почти 5 часов, а я заметил всего 5 автомобилей. Это для меня было очень необычным.

О жизни и питании в Олимпийской деревне

Относительно Олимпийской деревни, какие там условия проживания?

В самой деревне довольно неплохо, интересно. Жаль, что есть жесткие ограничения, поэтому спортсмены не могут выходить за пределы деревни. Это все из-за карантина, все это прекрасно понимаем. Если бы не пандемия, то было бы все гораздо лучше, и мы могли бы больше всего увидеть.

Олимпийская деревня Чжанцзякоу / Фото из архива Богдана Цымбала

На территории есть столовая, магазины спонсоров. Ничего особенного здесь нет.

Олимпийская деревня напоминает курортный маленький городок. Эти комплексы, где проживают атлеты из разных стран, как небольшие отели по 4 этажа. А так все довольно просто смотрится. Сказать "вау" я не могу.

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А как с питанием, всего хватает?

Относительно питания, совсем неплохо, еды хватает, всего много. В основном это азиатская кухня, многие национальные блюда Китая. Но я хотел бы обычной нашей еды. Например, картошки с котлетой.

Видела на фото, что в столовой вы питаетесь каждый отдельно. Скажите, как относитесь к таким мерам безопасности, такие ограничения не удручают?

В столовой мы питаемся в небольших индивидуальных кабинках. Но это прикольно, вот это и есть то ноу-хау (смеется). Я еще такого не видел.

Это вообще не удручает. С самого начала, когда мы приехали, стекло в этих кабинках было непрозрачным, немного затемненным, ты не видел никого за ним. Но сейчас они все переделали, эта кабинка прозрачная. Ты можешь сесть с коллегой друг против друга и без проблем общаться. Единственный минус, что слышно не очень. В целом, это не проблема. Мне кажется даже лучше, что так сделали. Из-за коронавируса действуют жесткие ограничения. Потому мы понимаем, как сейчас это необходимо.

Столовая в Олимпийской деревне / Фото из инстаграма Дмитрия Пидручного

Олимпийцы не могут смотреть Игры в Пекине

Как вам комнаты, где вы поселились?

Комнаты хорошие, просторные, все хорошо. Есть все, что нужно. А еще есть очень удобная кровать, которая регулируется. Одна проблема – здесь не посмотришь Олимпиаду. Во-первых, нет телевизоров в комнатах. Во-вторых, здесь блокируются все подписки на спортивные телеканалы. А быть на Олимпиаде, и не посмотреть соревнования – это как-то страшно звучит.

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Шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон жаловался на то, что в комнатах холодно? У Вас нет с этим проблем?

Нет, мы постоянно открываем окна, у меня в комнате все хорошо.

В деревне есть зоны отдыха для спортсменов, где можно посмотреть Олимпиаду?

У нас на территории есть центр, где есть спортзал, игровая зона. Там есть телевизоры. Также можно поиграть в теннис, бильярд. К тому же еще есть большой экран под открытым небом в самой деревне. Но на холоде, где -20, не очень хотелось бы стоять и смотреть все это.

Тренировка на холоде и ветре

Еще задолго до Олимпиады-2022 все говорили, что в Пекине будет очень холодно. Как Вам погодные условия в Китае?

Здесь очень холодно. Такой мороз, что пробирает до костей. Когда есть солнце, еще ничего. Это где-то с 11:00 до 15:00. В это время погода хорошая, можно тренироваться, правда ветер есть. Но плюс-минус неплохие условия. Но когда заходит солнце – это просто ужас, пробирает до костей, конечности все отмораживаются.

Биатлонный стадион на Олимпиаде / Фото из архива Богдана Цымбала

Этот холод чувствуется и во время самих тренировок?

Есть такие участки на дистанции, когда ветер дует тебе в спину. Однако, как только разворачиваешься, все сразу меняется, сразу становится очень холодно. При работе на дистанции холод чувствуется не так сильно. У нас тренировки днем, а старты будут вечером.

Мы только однажды тренировались вечером, когда зашло солнце. Скажу, что это было очень жестко. Надеюсь, что во время самих стартов уже будет тепло. Ну а что, все в одинаковых условиях. И это самое главное. Здесь нет такого, что нам будет холодно, а всем остальным будет тепло. Нет, будет холодно всем.

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Ветер мешает на стрельбище?

Ветер будет дуть для всех. На стрельбище он очень чувствуется, но отстреляться можно. Главное – чтобы он был не слишком порывистым, тогда стрельба пойдет. Возможно, удача играет свою роль.

Сложная биатлонная трасса на Олимпиаде-2022

Как оцениваешь биатлонную трассу на Олимпиаде-2022?

Трасса сложная. Когда просто видишь схему трассы, это так не кажется. Однако когда работаешь на дистанции, осознаешь, что она очень сложная. Здесь негде отдохнуть. Много затяжных подъемов, мало спусков. На дистанции придется много работать.

К тому же снег очень "агрессивный". Это из-за того, что так холодно, поэтому плохое скольжение. Это будет давать о себе знать во время соревнований. На Олимпиаде будет очень сложно. Но еще раз повторю – все в одинаковых условиях. Это большой плюс.

Огневой рубеж на Олимпиаде-2022 / Фото из архива Богдана Цымбала

Какой была адаптация к Китаю?

Сильных проблем с адаптацией не было. У нас 6 часов разницы, но как таковых проблем особо не было. Сначала было проблемно уснуть вовремя. Но сейчас уже ситуация с этим лучше. До одиннадцати все ложимся спать. А утром спокойно просыпаемся в 8 – 9 часов. Нам понадобилась неделя, чтобы адаптироваться.

Как настроена команда перед стартом Олимпиады-2022?

У нас всех боевое настроение. Готовы рвать и метать!

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