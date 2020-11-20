Популярная украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура решила развлечься на карантине, сфотографировавшись топлес.

У себя в инстаграме спортсменка опубликовала фотографию топлес. На ней она позирует в черных трусах и прикрывает обнаженную грудь руками.

Смотрите также Валентина Шевченко – Дженнифер Мая: прогноз букмекеров на топ-бой UFC 255

Юлия Мишура обнажила грудь / Фото: instagram.com/my_fit_bikini

Что известно о Юлии Мишуре

23 февраля Юля стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу, который прошел 22 февраля в Варшаве.

Украинка в 2016 году выиграла чемпионат Европы WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) в категории физик-модель до 160 сантиметров.