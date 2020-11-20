Украинская чемпионка порадовала поклонников снимком топлес
Популярная украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура решила развлечься на карантине, сфотографировавшись топлес.
У себя в инстаграме спортсменка опубликовала фотографию топлес. На ней она позирует в черных трусах и прикрывает обнаженную грудь руками.
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Юлия Мишура обнажила грудь / Фото: instagram.com/my_fit_bikini
Что известно о Юлии Мишуре
23 февраля Юля стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу, который прошел 22 февраля в Варшаве.
Украинка в 2016 году выиграла чемпионат Европы WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) в категории физик-модель до 160 сантиметров.
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