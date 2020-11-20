Кыргызстанка Валентина Шевченко возвращается в октагон 22 ноября. Чемпионка мира в легчайшем весе проведет защиту титула против бразильянки Дженнифер Майи в рамках UFC 255.

Валентина Шевченко – Дженнифер Майя: прогноз

Шевченко завоевала титул в декабре 2018 года, одолев Йоанну Енджейчик, пишет 24 канал. После этого Валентина трижды успешно провела защиту своего пояса. Всего Шевченко провела 22 поединка, 19 из которых выиграла, а три – проиграла.

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Соперница Шевченко – Дженнифер Майя имеет неплохую статистику. В 25 поединках она одержала 18 побед, 9 из которых досрочно. Впрочем, у бразильянки 6 поражений.

Прогноз Marathonbet

Валентина Шевченко – фаворитка противостояния. Победу представительницы Кыргызстана оценивают коэффициентом 1,055. В то же время почти нет шансов у бразильянки Майи. Ее победу специалисты оценивают коэффициентом 10.

Компания Marathonbet предлагает сделать ставку, как спортсменки одержат победу. Например, на нокаут, технический нокаут или победу Шевченко путем дисквалификации соперницы – коэффициент 2,24. Идентичная ставка на победу Майи – коэффициент 38.

Специалисты склоняются, что бой может пройти все 5 раундов. Коэффициент, что поединок пройдет всю дистанцию или завершится в 5 раунде, а победу одержит Шевченко – 1,95.

На победу Дженнифер Майи по очкам или техническому решению букмекеры предлагают коэффициент 25.

Бой Валентина Шевченко – Дженнифер Майя состоится 22 ноября. Начало в 05:00 по киевскому времени.