Українська чемпіонка порадувала шанувальників знімком топлес
Популярна українська фітнес-модель і тренер Юлія Мішура вирішила розважитися на карантині, сфотографувавшись топлес.
У себе в інстаграмі спортсменка опублікувала фотографію топлес. На ній вона позує в чорних трусах і прикриває оголені груди руками.
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Юлія Мішура оголила груди / Фото: instagram.com/my_fit_bikini
Що відомо про Юлію Мішуру
23 лютого Юля стала переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу, який пройшов 22 лютого у Варшаві.
Українка в 2016 році виграла чемпіонат Європи WBPF (Всесвітня федерація бодібілдингу та спортивної статури) в категорії фізик-моделі до 160 сантиметрів.
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