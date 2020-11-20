Популярна українська фітнес-модель і тренер Юлія Мішура вирішила розважитися на карантині, сфотографувавшись топлес.

У себе в інстаграмі спортсменка опублікувала фотографію топлес. На ній вона позує в чорних трусах і прикриває оголені груди руками.

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Юлія Мішура оголила груди / Фото: instagram.com/my_fit_bikini

Що відомо про Юлію Мішуру

23 лютого Юля стала переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу, який пройшов 22 лютого у Варшаві.

Українка в 2016 році виграла чемпіонат Європи WBPF (Всесвітня федерація бодібілдингу та спортивної статури) в категорії фізик-моделі до 160 сантиметрів.