Депутат Госдумы Дмитрий Свищев жестко отреагировал на нежелание украинского легкоатлета Игоря Цветова принять участие в фотосессии с россиянами.

Коротко об инциденте Украинец Цветов отказался от фото с россиянами на подиуме в Токио

Украинских атлетов просто запугали. Эти ребята ничего плохого друг другу не сделали. Если у тебя неприязнь к России – не выходи на старт. Это просто страх быть заклеванным у себя в стране. Безобразие! Международный паралимпийский комитет должен отреагировать на эту неприкрытую провокацию,

– заявил Свищев.

"Золото" в беге на 100 метров завоевал россиянин Дмитрий Сафронов, его соотечественник Артем Калашян – "бронзу". Серебряным призером стал украинец Игорь Цветов. После вручения наград медалисты проводят совместную фотосессию, однако на ней присутствовали только оба россиянина. Украинец демонстративно остался стоять на пьедестале для серебряных призеров.

Что известно о Цветове