Представители ПКР предложили Цветову сделать фото призеров. Однако украинский бегун отстранился от спортсменов. Бегуны с ПКР сфотографировались вдвоем.

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На фейсбук-странице Цветова украинцы оставляют массу слов-комплиментов и слов-благодарности за позицию спортсмена:

Так держать, Игорь! Спасибо, что не стало стыдно за еще одного украинского спортсмена! Это будет пример другим спортсменам!

Господин Игорь, огромное Вам спасибо и за победу! и за гражданскую позицию. Такие люди, как Вы лучшие! Многая Вам лета!

Вы невероятно круты! Спасибо! Спасибо за то, что соревновались и победили многих! Золото еще впереди!

Вы принесли больше золота! Это фото с награждения, облетит весь Мир и еще раз, убедительно покажет, что мы никакие не братья, не рабы, не становимся на колени, имеем достоинство и не спекулируем им. Спасибо!

Видел фото, скажу так! Тебе не будет стыдно смотреть в глаза матерям погибших на Донбассе! Уважение вам!

Реакция России на поступок Цветова

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв жестко отреагировал на нежелание украинского легкоатлета Игоря Цветова принять участие в фотосессии с россиянами.

Украинских атлетов просто запугали. Эти ребята ничего плохого друг другу не сделали. Если у тебя неприязнь к России – не выходи на старт. Это просто страх быть заклюваним у себя в стране. Безобразие! Международный паралимпийский комитет должен отреагировать на эту неприкрытую провокацию,

– заявил Свищёв.

Шеф миссии делегации Паралимпийского комитета России, исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков также прокомментировал действия Цветова, спихнув все на коронавирус.

"Дмитрий Сафронов, Игорь Цветов и Артем Калашян вышли на пьедестал почета и получили заслуженные награды. На Паралимпийских играх существуют некоторые ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, в том числе соблюдение социальной дистанции. Возможно, это и побудило Цветова отказаться от традиционного совместного фотографирования", – сказал Рожков.

Что известно об Игоре Цветове