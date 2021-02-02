Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих попала в четверку претенденток на победу в номинации на лучшую легкоатлетку января в Европе.

Источник: фейсбук European Athletics

Кроме Магучих на награду претендуют британский спринтер Дина Эшер-Смит, голландка Фемке Бол и еще одна британская бегунья – Киле Ходгкинсон.

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Голосование продлится до 5 февраля. Украинку можно поддержать по ссылке.

Достижения Магучих в январе

Магучих одержала победу в двух соревнованиях. На турнире в Киеве Ярослава повторила рекорд Украины в помещении, прыгнув на высоту 2,02 метра. Позже на соревнованиях в Италии Магучих хватило результата в 2 метра для победы.