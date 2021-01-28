С соревнований в Италии Украина везет не только "золото" Ярославы Магучих, но и медаль высшей пробы Андрея Проценко. Украинец получил награду в прыжках в высоту.

Источник: Федерация легкой атлетики Украины

На соревнованиях UdinJump Development Андрей Проценко не оставил никаких шансов соперникам. Украинец с результатом 2,28 метра взобрался на высшую ступень пьедестала.

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Украинцам нет равных

Эти соревнования стали первыми для украинского легкоатлета в этом сезоне. Проценко со второй попытки одолел 2,20 и 2,24. Из-за этого Андрей однажды даже опустился на второе место, уступив кубинцу Луису Зайясу, но украинец быстро исправил эту ситуацию.

Уже в статусе победителя Проценко выполнил три попытки на 2,32 метра, но покорить такую высоту не удалось.

Кто такой Андрей Проценко? Опытный 32-летний украинский легкоатлет, специализирующийся на прыжках в высоту. Серебряный призер Универсиады, также завоевал "серебро" на чемпионате Европы в Цюрихе в 2014 году. На чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в прыжках в высоту с результатом 2,36 метра стал бронзовым призером. Данный результат стал лучшим в карьере. Поднимался на вершину пьедестала на Европейских играх-2019 в Минске.

Интересно, что в прошлом году легкоатлет забрал "золото" соревнований по прыжкам в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Риме (2,30 метра) и чемпионате Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (2,25 метра). Украинец также установил национальный рекорд в рамках чемпионата мира с полумарафона.