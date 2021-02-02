Магучіх номінована на звання найкращої легкоатлетки Європи
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх потрапила в четвірку претенденток на перемогу в номінації на найкращу легкоатлетку січня в Європі.
Джерело: фейсбук European Athletics
Крім Магучіх, на нагороду претендують британський спринтер Діна Ешер-Сміт, голландка Фемке Бол і ще одна британська бігунка, Кілі Ходгкінсон.
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Голосування триватиме до 5 лютого. Українку можна підтримати за посиланням.
Досягнення Магучіх у січні
Магучіх здобула перемогу в двох змаганнях. На турнірі в Києві Ярослава повторила рекорд України в приміщенні, стрибнувши на висоту 2,02 метра. Пізніше на змаганнях в Італії Магучіх вистачило результату в 2 метри для перемоги.
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