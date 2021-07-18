Украинка Бех-Романчук похвасталась сексуальными формами перед Олимпиадой: фото
18 июля 2021 , 15:15Читати новину українською
Источник:инстаграм Марины Бех-Романчук
Одна из олимпийских надежд Украины Марина Бех-Романчук перед поездкой на Игры в Токио, которые стартуют уже 23 июля, похвасталась своими сексуальными формами.
18 июля украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук отмечает 26-летие.
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Украинка предстала перед подписчиками в эффектном желтом купальнике. При этом легкоатлетка-красавица позировала фотографу, стоя к нему спиной.
На данный момент легкоатлетка готовится к выступлению на Олимпийских играх в Токио (23 июля – 8 августа) и является одной из главных медальных надежд украинской сборной.
Как Бех-Романчук выступает в 2021 году
- Марина начала год, получив "серебро" на турнире ISTAF Indoor 2021 в немецком Берлине.
- В начале марта Бех-Романчук удалось стать чемпионкой Европы. После этого Марина получила "бронзу" в Словакии.
- На этапе Бриллиантовой лиги в Италии украинке удалось завоевать также "бронзу". Также "бронзу" Марина получила на этапе Бриллиантовой лиги в Швеции.
- Неделю назад Бех-Романчук завоевала золото в рамках этапа Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде. Во время прыжков девушка опередила лидера сезона на два сантиметра.