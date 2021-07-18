Украинка Бех-Романчук похвасталась сексуальными формами перед Олимпиадой: фото

Одна из олимпийских надежд Украины Марина Бех-Романчук перед поездкой на Игры в Токио, которые стартуют уже 23 июля, похвасталась своими сексуальными формами.

18 июля украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук отмечает 26-летие.

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Украинка предстала перед подписчиками в эффектном желтом купальнике. При этом легкоатлетка-красавица позировала фотографу, стоя к нему спиной.

На данный момент легкоатлетка готовится к выступлению на Олимпийских играх в Токио (23 июля – 8 августа) и является одной из главных медальных надежд украинской сборной.

Как Бех-Романчук выступает в 2021 году