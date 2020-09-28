Украинский полузащитник Владислав Наумец, который в Греции выступает за команду "Янина", отметился забитым голом в матче против "Ариса". Перед этим эта команда пострадала в Лиге Европы от украинского "Колоса".

Владислав Наумец вышел в старте "Янины" на матч против "Ариса". А уже на 15-й минуте полузащитник нанес мощный удар из-за пределов штрафной. Он оказался несколько неожиданным для вратаря соперников. И тот хоть в прыжке и задел мяч, но тот влетел в верхний угол ворот.

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Впоследствии "Янина" забила второй гол в матче с Пантелакисом.

На второй тайм Наумец уже не вышел – его заменили в перерыве. А его команда не сумела удержать победный результат, дважды пропустив.

Наумец не в первый раз забивает за"Янину". В 2019 году бывший хавбек "Динамо" забил три гола в матче против "Каркиры".