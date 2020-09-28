Українець забив гол у чемпіонаті Греції у ворота "Аріса", який вилетів з ЛЄ від "Колоса": відео
Український півзахисник Владислав Наумець, який у Греції виступає за команду "Яніна", відзначився забитим голом у матчі проти "Аріса". Перед цим ця команда постраждала в Лізі Європи від українського "Колоса".
Владислав Наумець вийшов у старті "Яніни" на матч проти "Аріса". А вже на 15-й хвилині півзахисник завдав потужного удару з-за меж штрафного майданчика. Він виявився дещо неочікуваним для воротаря суперників. І той хоч у стрибку і зачепив м'яч, але той влетів у верхній кут воріт.
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Згодом "Яніна" забила другий гол у матчі зусиллям Пантелакіса.
На другий тайм Наумець вже не вийшов – його замінили в перерві. А його команда не зуміла втримати переможний результат, двічі пропустивши.
Наумець не вперше забиває за "Яніну". У 2019 році Колишній хавбек "Динамо" забив три голи у матчі проти "Каркіри".
- "Аріс" 17 вересня зіграв у кваліфікації Ліги Європи проти українського "Колоса". Для команди з Ковалівки це був дебютний матч в єврокубках. І "Колос" переміг 2:1.
- Після цієї поразки керівництво "Аріса" звільнило німецького тренера Міхаеля Оннінга з посади головного наставника команди.