Український півзахисник Владислав Наумець, який у Греції виступає за команду "Яніна", відзначився забитим голом у матчі проти "Аріса". Перед цим ця команда постраждала в Лізі Європи від українського "Колоса".

Владислав Наумець вийшов у старті "Яніни" на матч проти "Аріса". А вже на 15-й хвилині півзахисник завдав потужного удару з-за меж штрафного майданчика. Він виявився дещо неочікуваним для воротаря суперників. І той хоч у стрибку і зачепив м'яч, але той влетів у верхній кут воріт.

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Згодом "Яніна" забила другий гол у матчі зусиллям Пантелакіса.

На другий тайм Наумець вже не вийшов – його замінили в перерві. А його команда не зуміла втримати переможний результат, двічі пропустивши.

Наумець не вперше забиває за "Яніну". У 2019 році Колишній хавбек "Динамо" забив три голи у матчі проти "Каркіри".