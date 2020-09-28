Форвард Луис Суарес официально дебютировал за мадридский "Атлетико". Дебют выдался более чем удачным – нападающий оформил дубль, а также отдал результативную передачу.

Суарес дебютировал за "Атлетико" в матче против "Гранады". Правда этот форвард начал матч в запасе и вышел на замену во втором тайме.

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Но выход Суареса на 70-й минуте оказался довольно удачным. Уже первым касанием к мячу он записал себе в актив голевую передачу – отличился Лероенте.

А потом и оформил дубль – на 85-й минуте он головой замкнул навес с фланга, и пробил в противоположный угол. А уже в компенсированное арбитром время реализовал выход на ворота соперника. Правда со второй попытки – первый раз мяч попал в штангу.

Видеообзор матча Атлетико – Гранада

Напомним, Суарес перешел из "Барселоны" в "Атлетико" бесплатно. "Сине-гранатовые" получат за своего игрока лишь 6 миллионов евро в виде бонусов.