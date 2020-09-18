Не выдержали позора от "Колоса": "Арис" уволил тренера после матча Лиги Европы
Немецкий специалист Михаэль Оннинг уволен с поста наставника греческого "Ариса" после поражения от "Колоса" из Коваливки (1:2) в матче 2 раунда квалификации Лиги Европы.
Сразу после встречи Оннинг раскритиковал своих подопечных. Правда, вскоре после этого немецкий специалист узнал, что руководство клуба отправило его в отставку, сообщает SDNA.
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Боссы клуба, Теодорос Карипидис и Ангелос Харистеас, провели совещание и считают немца виновником неудачи в Европе и плохого имиджа команды в последнее время.
Уже в пятницу, 18 сентября, "Арис" выйдет на матч чемпионата Греции под руководством Толиса Терзиса, а клуб будет искать нового наставника.
Дебютная победа "Колоса"
- "Колос" сыграл дебютный матч в еврокубках. Команда начала выступление в квалификации Лиги Европы. И во втором раунде обыграла греческий "Арис" на выезде.
- За "Колос" забили Новак и Антюх. В составе "Ариса" отличился Бруно Гама. Испанец в свое время выступал за "Днепр".
- Теперь в третьем квалификационном раунде Лиги Европы "Колос" сыграет против хорватской "Риеки".
- Своего соперника узнала и "Десна". Она на этой стадии турнира сыграет против "Вольфсбурга".
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