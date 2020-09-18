Немецкий специалист Михаэль Оннинг уволен с поста наставника греческого "Ариса" после поражения от "Колоса" из Коваливки (1:2) в матче 2 раунда квалификации Лиги Европы.

Сразу после встречи Оннинг раскритиковал своих подопечных. Правда, вскоре после этого немецкий специалист узнал, что руководство клуба отправило его в отставку, сообщает SDNA.

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Боссы клуба, Теодорос Карипидис и Ангелос Харистеас, провели совещание и считают немца виновником неудачи в Европе и плохого имиджа команды в последнее время.

Уже в пятницу, 18 сентября, "Арис" выйдет на матч чемпионата Греции под руководством Толиса Терзиса, а клуб будет искать нового наставника.

Дебютная победа "Колоса"