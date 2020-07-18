Украинский боксер Сергей Деревянченко осенью 2020 года может провести титульный бой. Потенциальным соперником украинца называют звездного Сауля Альвареса. Деревянченко рассказал, что не получал предложение от мексиканца.

Сергей Деревянченко в комментарии Boxing Insider заявил, что команда чемпиона мира в трех весовых категориях Сауля Альвареса не делала ему официальных предложений о бое.

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Сергей пожаловался, что Сауль Канело Альварес говорит только о бое.

Канело говорил, что очень заинтересован в этом поединке. Но его команда не делала мне никаких предложений. Были одни только разговоры,

– сказал Деревянченко.

Когда состоится бой Деревянченко

По информации иностранных СМИ, украинец после проигрыша в октябре 2019 года Геннадию Головкину вернется на ринг осенью.

Деревянченко получит третий шанс выиграть чемпионский титул.

Потенциальными соперниками 34-летнего украинца называют Сауля Альвареса и чемпиона мира по версии WBC Джермалла Чарло.

Команда украинца склоняется к поединку с Чарло. Сообщалось, что команды боксеров согласовывают детали поединка.