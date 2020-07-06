Украинский боксер средней весовой категории Сергей Деревянченко осенью проведет бой за чемпионский титул. Украинец получит шанс завоевать пояс WBC или WBA.

Как сообщает Boxing Scene, Сергей Деревянченко имеет два предложения относительно своего следующего боя.

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Альварес или Чарло

По информации ресурса, Деревянченко может провести поединок против чемпиона WBC в среднем весе Джермалла Чарло.

Украинец находится на первой строчке рейтинга WBC. Бой Деревянченко – Чарло может пройти в сентябре или в октябре.

В команде американца называют Сергея фаворитом на бой.

Что известно о Чарло? 30-летний американец становился чемпионом мира в 1-м среднем весе, а ныне является действующим обладателем титула WBC в среднем весе. Непобедимый боксер провел 30 боев на профессиональном ринге.

Также Сергей может провести бой против именитого мексиканца Сауля Альвареса.

Поединок может пройти 12 сентября из-за отказа чемпиона мира в суперсреднем весе Билли Джо Сондерса принимать эту дату для поединка с мексиканцем.

Бой Канело – Деревянченко может пройти в суперсреднем дивизионе.

Ранее уже сообщалось, что стороны ведут переговоры о бое. Впрочем, у Канело опровергли информацию.

Кто такой Альварес? Мексиканец является лидером P4P – рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Альварес выступал в 5 весовых категориях, в которых становился чемпионом мира. Всего он провел 56 боев и одержал 53 победы. В его пассиве только поражение Флойду Мейвезеру.

Третий шанс Деревянченко