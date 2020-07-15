Деревянченко проведет бой за чемпионский титул: команда украинца выбрала меж Альваресом и Чарло
Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко определился со следующим соперником. Украинец хочет провести бой за титул чемпиона мира по версии WBC против Джермалла Чарло.
Тренер украинца Андре Розье подтвердил, что Сергей сделал выбор в пользу чемпиона мира по версии WBC Чарло. Об этом информирует boxingnews24.com.
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Украинец отказал Альваресу
Сообщается, что Сергей предпочел стать чемпионом мира по версии WBC, чем драться с Альваресом, который хочет защищать пояс "регулярного" чемпиона по версии WBA во втором среднем весе.
Кажется, что мы движемся в сторону консенсуса. Я пока точно не знаю, но похоже на то, что мы приближаемся к молодому человеку, фамилия которого начинается на букву "Ч",
– сказал Розье.
Кто такой Чарло?30-летний американец становился чемпионом мира в 1-м среднем весе, а ныне является действующим обладателем титула WBC в среднем весе. Непобедимый боксер провел 30 боев на профессиональном ринге.
Тренер Сергея заявил, что ему сложно стать чемпионом мира в поединке с Альваресом.
Кроме того, он назвал мусором пояс "регулярного" чемпиона WBA.
"Пояс, который он отобрал у Рокки Филдинга, – это мусор, он не считается. Поэтому мы хотим завоевать настоящий титул", – резюмировал Андре Розье.
Третья попытка Деревянченко стать чемпионом
- У Сергея две неудачные попытки завоевания титула IBF в среднем весе. Впервые украинец вышел на титульный бой в октябре 2018 года.
- Деревянченко проиграл Дэниэлю Джейкобсу.
- Но уже через год Сергей получил второй шанс. Он должен был встретиться с Альваресом, но команды не договорились о бое.
- IBF объявила титул вакантным и соперником Деревянченко назначили звездного Геннадия Головкина.
- Хотя украинец побывал в нокдауне уже в первом раунде, в течение поединка именно он доминировал. Победу спорным решением судей отдали Головкину.