Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко определился со следующим соперником. Украинец хочет провести бой за титул чемпиона мира по версии WBC против Джермалла Чарло.

Тренер украинца Андре Розье подтвердил, что Сергей сделал выбор в пользу чемпиона мира по версии WBC Чарло. Об этом информирует boxingnews24.com.

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Сообщается, что Сергей предпочел стать чемпионом мира по версии WBC, чем драться с Альваресом, который хочет защищать пояс "регулярного" чемпиона по версии WBA во втором среднем весе.

Кажется, что мы движемся в сторону консенсуса. Я пока точно не знаю, но похоже на то, что мы приближаемся к молодому человеку, фамилия которого начинается на букву "Ч",

– сказал Розье.

Кто такой Чарло? 30-летний американец становился чемпионом мира в 1-м среднем весе, а ныне является действующим обладателем титула WBC в среднем весе. Непобедимый боксер провел 30 боев на профессиональном ринге.

Тренер Сергея заявил, что ему сложно стать чемпионом мира в поединке с Альваресом.

Кроме того, он назвал мусором пояс "регулярного" чемпиона WBA.

"Пояс, который он отобрал у Рокки Филдинга, – это мусор, он не считается. Поэтому мы хотим завоевать настоящий титул", – резюмировал Андре Розье.

По предварительной информации, бой Деревянченко – Чарло может произойти в сентябре-октябре 2020 года.

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