Українець Дерев'янченко розповів, чи проведе бій з Альваресом
Український боксер Сергій Дерев'янченко восени 2020 року може провести титульний бій. Потенційним суперником українця називають зіркового Сауля Альвареса. Дерев'янченко розповів, що не отримував пропозицію від мексиканця.
Сергій Дерев'янченко у коментарі Boxing Insider заявив, що команда чемпіона світу в трьох вагових категоріях Сауля Альвареса не робила йому офіційних пропозицій про бій.
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Сергій поскаржився, що Сауль Канело Альварес тільки говорить про бій.
Канело говорив, що дуже зацікавлений у цьому поєдинку. Але його команда не робила мені ніяких пропозицій. Були одні тільки розмови,
– сказав Дерев'янченко.
Коли відбудеться бій Дерев'янченка
За інформацією іноземних ЗМІ, українець після поразки у жовтні 2019 року Геннадію Головкіну повернеться у ринг восени.
Дерев'янченко отримає третій шанс виграти чемпіонський титул.
Потенційними суперниками 34-річного українця називають Сауля Альвареса та чемпіона світу за версією WBC Джермалла Чарло.
Команда українця схиляється до поєдинку з Чарло. Повідомлялося, що команди боксерів узгоджують деталі поєдинку.