Український боксер Сергій Дерев'янченко восени 2020 року може провести титульний бій. Потенційним суперником українця називають зіркового Сауля Альвареса. Дерев'янченко розповів, що не отримував пропозицію від мексиканця.

Сергій Дерев'янченко у коментарі Boxing Insider заявив, що команда чемпіона світу в трьох вагових категоріях Сауля Альвареса не робила йому офіційних пропозицій про бій.

До речі: "З Альваресом буде легше": Дерев'янченко зробив неочікувану заяву про наступний бій

Сергій поскаржився, що Сауль Канело Альварес тільки говорить про бій.

Канело говорив, що дуже зацікавлений у цьому поєдинку. Але його команда не робила мені ніяких пропозицій. Були одні тільки розмови,

– сказав Дерев'янченко.

Коли відбудеться бій Дерев'янченка

За інформацією іноземних ЗМІ, українець після поразки у жовтні 2019 року Геннадію Головкіну повернеться у ринг восени.

Дерев'янченко отримає третій шанс виграти чемпіонський титул.

Потенційними суперниками 34-річного українця називають Сауля Альвареса та чемпіона світу за версією WBC Джермалла Чарло.

Команда українця схиляється до поєдинку з Чарло. Повідомлялося, що команди боксерів узгоджують деталі поєдинку.