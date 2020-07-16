"С Альваресом будет легче": Деревянченко сделал неожиданное заявление о следующем бое
Украинский боксер Сергей Деревянченко убежден, что поединок против Сауля Альвареса будет легче для него, чем с Джермаллом Чарло. Сергей – претендент на бой с Альваресом и Чарло.
Сергей Деревянченко в комментарии boxinginsider выразил убеждение, что ему было бы легче драться против Альвареса, чем против Чарло.
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34-летний Деревянченко говорит, что бой с Альваресом будет легче для него, ведь у Сауля похожая техника.
Я думаю, что с Канело было бы легче драться, чем с Чарло. Это потому, что у Альвареса почти такой же стиль, как у меня,
– сказал Деревянченко.
С кем встретится Деревянченко
- По информации ESPN Deportes, команда Альвареса называет Деревянченко приоритетным вариантом для следующего поединка.
- В то же время Ронни Шилдс, тренер Чарло, – назвал Сергея главным претендентом на бой с его подопечным.
- По данным The Atletic, бой Сергея с Чарло состоится в сентябре или октябре. Стороны находятся на финальной стадии переговоров.
- Тренер украинца Андре Розье подтвердил, что Сергей сделал выбор в пользу чемпиона мира по версии WBC Чарло.
- Журналисты ESPN уже подсчитали, что Деревянченко может получить за бой против Чарло 2,5 миллиона долларов.
- Издание предполагает, что за поединок против Альвареса гонорар украинца может составить вдвое больше.