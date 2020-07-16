Украинский боксер Сергей Деревянченко убежден, что поединок против Сауля Альвареса будет легче для него, чем с Джермаллом Чарло. Сергей – претендент на бой с Альваресом и Чарло.

Сергей Деревянченко в комментарии boxinginsider выразил убеждение, что ему было бы легче драться против Альвареса, чем против Чарло.

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Альварес – лидер P4P (рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории). Он выступает в 5 весовых категориях, в которых становился чемпионом мира. Обладатель титула "регулярного" чемпиона WBA.



Чарло – бывший чемпион мира в 1-м среднем весе и действующий обладатель титула WBC в среднем весе. Непобедимый боксер выиграл 30 боев.

34-летний Деревянченко говорит, что бой с Альваресом будет легче для него, ведь у Сауля похожая техника.

Я думаю, что с Канело было бы легче драться, чем с Чарло. Это потому, что у Альвареса почти такой же стиль, как у меня,

– сказал Деревянченко.

С кем встретится Деревянченко