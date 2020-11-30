Мадридский "Реал" уже отправился в Киев, чтобы сыграть матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Шахтера". Наставник "сливочных" Зинедин Зидан неожиданно оставил вне заявки нескольких лидеров.

В понедельник, 30 ноября, самолет с футболистами мадридского клуба вылетел в столицу Украины. Зинедин Зидан взял с собой 21-го игрока, сообщает пресс-служба "Реала".

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Заявка "Реала"

В списке неожиданно отсутствуют несколько ведущих игроков клуба, а это Азар, Карвахаль, Вальверде, Рамос, Одриосола и Йович.

Но их в заявке заменили дебютанты Чуст и Аррибас. В Киев вместе с "королевским клубом" полетел и украинский легионер Андрей Лунин.

Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе

Куртуа, Лунин, Альтубе Защитники: Милитао, Варан, Начо, Марсело, Мэнди, Чуст

Милитао, Варан, Начо, Марсело, Мэнди, Чуст Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Эдегор, Иско, Аррибас

Кроос, Модрич, Каземиро, Эдегор, Иско, Аррибас Нападающие: Бензема, Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано, Родриго

"Шахтер" с четырьмя очками перед матчем занимает третье место. А их испанский соперник идет вторым – 7 пунктов. В прошлом поединке на выезде победу неожиданно праздновали "горняки" 2:3. Тогда дончане выдали феерический первый тайм, побеждая со счетом 0:3.

Во втором матче между собой команды выйдут на поле уже во вторник, 1 декабря. Встреча начнется в 19:55 на НСК "Олимпийский" в Киеве.