Украинцы во второй день Паралимпиады завоевали одну медаль: итоги 26 августа
Источник:24 канал
Сборная Украины закончила выступления во второй день соревнований Паралимпийских игр в Токио. Второй день закончился для Украины с одной наградой.
Результаты спортсменов
Пловчиха Елизавета Мерешко завоевала "серебро" на дистанции 200 метров комплексным стилем.
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Медаль Мерешко во второй день Паралимпиады могла стать не единственной для Украины. Еще в трех дисциплинах по плаванию украинские паралимпийцы боролись за награды, но в итоге заняли четвертые места.
В частности, сборная Украины претендовала на награду в эстафете 4х50 метров вольным стилем. Однако Мерешко, закрывавшая эстафету для украинской команды, привела ее лишь к четвертому месту.
Также четвертые места заняли Михаил Сербин (400 метров, вольный стиль) и Алексей Вирченко (100 метров, спина).
Украина опустилась в медальном зачете
В медальном зачете по итогам второго дня соревнований Паралимпиады-2020 Украина опустилась с пятого места на девятое. В активе украинских паралимпийцев девять медалей, одна из которых – золотая.
- Украину на этих Паралимпийских играх представляют 143 спортсмена, соревнующихся в 15 видах спорта. Это – бадминтон, академическая гребля, велосипедный спорт (трек, шоссе), голбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, параканоэ, паратриатлон, плавание, стрельба пулевая, стрельба из лука, тхэквондо, фехтование на колясках.
- Паралимпиада-2020 продлится 12 дней, в течение которых представители 168 стран мира будут соревноваться за 540 комплектов наград в 22 видах спорта.