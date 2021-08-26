Результати спортсменів
Плавчиня Єлизавета Мерешко виборола "срібло" на дистанції 200 метрів комплексним стилем.
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Медаль Мерешко у другий день Паралімпіади могла стати не єдиною для України. Ще у трьох дисциплінах з плавання українські паралімпійці боролися за нагороди, але у підсумку посіли четверті місця.
Зокрема, збірна України претендувала на нагороду в естафеті 4х50 метрів вільним стилем. Однак Мерешко, яка закривала естафету для української команди, привела її лише до четвертого місця.
Також четверті місця посіли Михайло Сербін (400 метрів, вільний стиль) і Олексій Вірченко (100 метрів, спина).
Україна опустилася у медальному заліку
У медальному заліку за підсумками другого дня змагань Паралімпіади-2020 Україна опустилася з п'ятого місця на дев'яте. В активі українських паралімпійців дев'ять медалей, одна з яких – золота.
- Україну на цих Паралімпійських іграх представляють 143 спортсмени, що змагаються у 15 видах спорту. Це – бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, пауерліфтинг, параканое, паратріатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо, фехтування на візках.
- Паралімпіада-2020 триватиме 12 днів, протягом яких представники 168 країн світу змагатимуться за 540 комплектів нагород у 22 видах спорту.