Досадное четвертое место

Участие в заплыве должны были взять два украинца – Михаил Сербин и Виктор Смиров. Однако последний не вышел на старт. Пока неизвестно, почему опытный 35-летний пловец из Украины не вышел на дистанцию.

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В течение половины заплыва Сербин держался среди лидеров, замыкая тройку лидеров. Однако на всю дистанцию ​​украинца не хватило. Михаил финишировал четвертым.

Паралимпийским чемпионом на 400 метров стал Рогир Дорсман из Нидерландов. "Серебро" получил японец Утю Томита. Призовые места замкнул пловец из Китая Хуа Дундун.