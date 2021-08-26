Досадное четвертое место
Участие в заплыве должны были взять два украинца – Михаил Сербин и Виктор Смиров. Однако последний не вышел на старт. Пока неизвестно, почему опытный 35-летний пловец из Украины не вышел на дистанцию.
Примечательно Вторая медаль пловчихи в Токио: украинка Мерешко завоевала "серебро" Паралимпиады
В течение половины заплыва Сербин держался среди лидеров, замыкая тройку лидеров. Однако на всю дистанцию украинца не хватило. Михаил финишировал четвертым.
Паралимпийским чемпионом на 400 метров стал Рогир Дорсман из Нидерландов. "Серебро" получил японец Утю Томита. Призовые места замкнул пловец из Китая Хуа Дундун.
- Украина уже получила первую медаль во второй соревновательный день 26 августа. Серебряную награду принесла паралимпийская чемпионка в Токио на 50 метров Елизавета Мерешко.