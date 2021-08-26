Результаты спортсменов

Пловчиха Елизавета Мерешко завоевала "серебро" на дистанции 200 метров комплексным стилем.

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Медаль Мерешко во второй день Паралимпиады могла стать не единственной для Украины. Еще в трех дисциплинах по плаванию украинские паралимпийцы боролись за награды, но в итоге заняли четвертые места.

В частности, сборная Украины претендовала на награду в эстафете 4х50 метров вольным стилем. Однако Мерешко, закрывавшая эстафету для украинской команды, привела ее лишь к четвертому месту.

Также четвертые места заняли Михаил Сербин (400 метров, вольный стиль) и Алексей Вирченко (100 метров, спина).

Украина опустилась в медальном зачете

В медальном зачете по итогам второго дня соревнований Паралимпиады-2020 Украина опустилась с пятого места на девятое. В активе украинских паралимпийцев девять медалей, одна из которых – золотая.