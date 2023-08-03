Два шага к мечте: украинцы узнали соперников в третьем квалификационном раунде в ЛЧ
Продолжается квалификация к самому престижному клубному турниру. Команды шагают к заветному турниру.
Завершились матчи второго квалификационного раунда в Лигу чемпионов. Украинцы, еще участвующие в соревнованиях, узнали новых соперников. 24 Канал.
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Есть за кем следить
Единственный коллектив, участвовавший в квалификации в Лигу чемпионов под сине-желтым флагом, Днепр-1, к сожалению, покинул турнир. "Спортклубовцы" в двухматчевом противостоянии уступили греческому Панатинаикосу (5:3) и теперь попробуют свои силы в отборе Лиги Европы, где встретятся с чешской Славией. В Лиге чемпионов Украину будет представлять донецкий Шахтер, сразу попавший в групповой этап соревнований и во время жеребьевки будет находиться в третьей корзине. Однако есть еще несколько футболистов с украинским паспортом, которые примут участие в третьем квалификационном раунде в Лигу чемпионов.
Руслан Малиновский (Марсель, Франция)
Один из ведущих футболистов сборной Украины снова вернулся к выступлениям в Лиге чемпионов (ранее играл с Аталантой). Марсель, цвета которого защищает Руслан, ожидал победителя пары Днепр-1 – Панатинаикос. Так сложилось, что именно "олимпийцам" во главе с Малиновским, которые являются фаворитами встречи, придется отомстить обидчикам украинского коллектива. К тому же если греческий коллектив уже имеет за спиной одну отборочную стадию, то для французского клуба данный этап станет первым квалификационным раундом в нынешней кампании.
Владислав Кочергин (Ракув, Польша)
Еще один игрок сборной Украины, еще не успевший наиграться в главной команде страны, активно помогает польскому коллективу выбраться в самый престижный клубный турнир. В третьем отборочном раунде ченстоховский клуб встретится с киприотским Арисом, который, как и Ракув, стал чемпионом своей страны в прошлом раунде.
Следует отметить, что польский коллектив начинал свой путь от первого квалификационного этапа в ЛЧ, а киприотский – со второго. Таким образом, Ракув успел справиться с эстонской Флорой (4:0 по итогам двух матчей, Кочергин забил один из голов), а также азербайджанским Карабахом (4:3). Арис же в свою очередь взял верх над белорусским БАТЭ, заколотив сопернику за два матча 11 голов, пропустив 5.
Богдан Михайличенко (Динамо Загреб, Хорватия)
Левый защитник уже успел стать основным футболистом в своем новом коллективе. Михайличенко хорошо провел все свои три стартовых встречи в загребском клубе, поэтому точно стал усилением для Динамо. Богдан также имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов (в составе Шахтера), поэтому в очередной раз пригодится своей команде. В третьем квалификационном раунде в самый престижный клубный турнир Динамо Загреб встретится с греческим АЕКом. Стоит отметить, что хорватский коллектив уже успел преодолеть одну отборочную стадию, взяв верх над казахстанской Астаной (6:0 по итогам двух матчей). АЭК же в свою очередь только начинает свой путь.
Пара третьего квалификационного раунда ЛЧ
- Ракув (Польша) – Арис (Кипр)
- Слован Братислава (Словакия) – Маккаби Хайфа (Израиль)
- АЕК (Греция) – Динамо Загреб (Хорватия)
- Олимпия Любляна (Словения) – Галатасарай (Турция)
- Копенгаген (Дания) – Спарта Прага (Чехия)
- Клаксвик (Фарерские острова) – Молде (Норвегия)
- Брага (Португалия) – Бачка-Топола (Сербия)
- Рейнджерс (Шотландия) – Серветт (Швейцария)
- Панатинаикос (Греция) – Марсель (Франция)
- ПСВ (Нидерланды) – Штурм Грац (Австрия)
Напомним, что первые встречи этой стадии состоятся 8/9 августа, а ответные матчи – 15 августа. Жеребьевка раунда плей-офф запланирована на 7 августа